Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в феврале и марте

В марте по аналогичной схеме россияне будут отдыхать в понедельник, 9 марта, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Таким образом, будут удлинённые выходные с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня сокращать не станут.

Ранее в Роструде сообщили, что в 2020 году будет восемь сокращённых рабочих недель. Дополнительные выходные ждут россиян в апреле, мае, июне и ноябре, пишет RT.

