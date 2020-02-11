Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в феврале и марте

11 февраля 202011:05

Россиян ждут длинные выходные в связи с праздниками 23 февраля и 8 марта. Как напомнили в Роструде, в феврале День защитник Отечества приходится на воскресенье, поэтому этот выходной переносится на понедельник, 24 февраля.

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В марте по аналогичной схеме россияне будут отдыхать в понедельник, 9 марта, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство.

Таким образом, будут удлинённые выходные с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня сокращать не станут.

Ранее в Роструде сообщили, что в 2020 году будет восемь сокращённых рабочих недель. Дополнительные выходные ждут россиян в апреле, мае, июне и ноябре, пишет RT.

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ФОТО: 23 февраля
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