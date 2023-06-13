В России разработали средство от опьянения

Ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) разработали средство от опьянения: препарат позволяет снять его симптомы и сохранить трезвость мышления. Об этом пишут Известия.

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Новинка представляет собой биологически активную добавку к пище. Препарат улучшает координацию, внимание и память, мыслительные способности. Отмечается, что БАД можно принимать до, после или во время употребления спиртного.

«Разработка снижает эффект опьянения именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет "сохранить лицо" во время алкогольных мероприятий», — рассказал один из создателей средства, магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий университета Илья Иващенко.

Также препарат может использоваться для облегчения похмельного синдрома с головной болью, усталостью, раздражительностью. В основе разработки — сочетание аминокислот и сахаров, которые участвуют в естественных обменных процессах человека. Состав препарата не разглашается в целях сохранения коммерческой тайны. Средство не имеет противопоказаний и побочных эффектов, пишет «Свободная пресса».

Создатели БАДа предупредили, что средство не избавит от зависимости и негативных симптомов, связанных с хроническим алкоголизмом. Также препарат не может использоваться как «противоядие» при пользовании транспортом в состоянии опьянения.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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