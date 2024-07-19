«Не улучшается!»: В России оценили статистику снижения числа ДТП
В прошлом году в России наблюдался драматически высокий рост ДТП - плюс 6%, сейчас ситуация не улучшается, заявил НСН Антон Шапарин.
Нормальная ситуация с числом ДТП наблюдается только в сегментах такси и каршеринга, даже в общественном транспорте ситуация ухудшается, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
С января по июнь включительно в России произошло более 56 тысяч ДТП, что на 0,9% меньше показателей за первые шесть месяцев прошлого года, говорится в официальной статистике Госавтоинспекции МВД России. Жертвами ДТП за первое полугодие стали почти 6 тысяч человек (+0,4%), травмы в автоавариях получили 70 тысяч (–2%). Шапарин отметил, что число ДТП снизилось лишь в сегментах такси и каршеринга.
«На самом деле никакого снижения не произошло, весь прошлый год у нас наблюдался драматически высокий рост ДТП - плюс 6%. На этих очень высоких для России уровнях мы наблюдаем статику, ситуация не улучшается, к сожалению. Я надеюсь, что ГИБДД начнет в этой ситуации работать как-то иначе для того, чтобы мы наконец-то увидели снижение числа ДТП в России. Пока об этом даже речи не идет. Единственные сегменты, где все нормально - такси и каршеринг. Даже в общественном транспорте все ухудшается», - сказал собеседник НСН.
Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что число ДТП с участием автомобилей каршеринга в Москве снизилось на 28% в январе – мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, напоминает «Радиоточка НСН».
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