Электросамокат впервые конфисковали после ДТП в Москве
Судебные приставы впервые конфисковали электросамокат у виновника дорожно-транспортного происшествия, который наехал на пожилую женщину, он находился в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.
Отмечается, что решение об изъятии было принято после того, как мужчина не явился по вызову к правоохранителям. Согласно данным, в итоге судебный пристав решил обернуть самокат мужчины в доход государства.
Кроме того, суд лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 18 месяцев.
Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие штрафы за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, а также велосипедами, передает «Радиоточка НСН».
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