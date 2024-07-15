Электросамокат впервые конфисковали после ДТП в Москве

Отмечается, что решение об изъятии было принято после того, как мужчина не явился по вызову к правоохранителям. Согласно данным, в итоге судебный пристав решил обернуть самокат мужчины в доход государства.

Кроме того, суд лишил москвича права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 18 месяцев.

Ранее депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие штрафы за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, а также велосипедами, передает «Радиоточка НСН».

