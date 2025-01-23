Не уходивший 12 лет в отпуск россиянин добился выплаты компенсации после увольнения

Житель Нижнего Новгорода, отработавший 12 лет без отпуска, добился компенсации при увольнении, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с июля 2011 года по декабрь 2023 года мужчина был сотрудником компании, занимавшейся коммерческой деятельностью в сфере обращения с отходами. За все это время нижегородец ни разу не брал отпуск. После увольнения компания отказалась выплачивать ему задолженность по отпускным в размере более 2 млн рублей, тогда экс-сотрудник обратился в прокуратуру.

После проверки ведомство внесло представление руководителю предприятия, и компания выплатила мужчине положенную ему сумму.

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Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев установленных законом выплат» УК РФ.

Ранее стало известно, что работодатели стали чаще внедрять регламенты для курящих сотрудников, правила для таких сотрудников придумывает каждая четвертая российская компания (23%), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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