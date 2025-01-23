Не уходивший 12 лет в отпуск россиянин добился выплаты компенсации после увольнения

Житель Нижнего Новгорода, отработавший 12 лет без отпуска, добился компенсации при увольнении, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с июля 2011 года по декабрь 2023 года мужчина был сотрудником компании, занимавшейся коммерческой деятельностью в сфере обращения с отходами. За все это время нижегородец ни разу не брал отпуск. После увольнения компания отказалась выплачивать ему задолженность по отпускным в размере более 2 млн рублей, тогда экс-сотрудник обратился в прокуратуру.

После проверки ведомство внесло представление руководителю предприятия, и компания выплатила мужчине положенную ему сумму.