В Бурятии после пьяного ДТП уволили главу Баргузинского района

По его словам, решение было принято после того, как чиновник в пьяном виде сел за руль служебной машины и попал в ДТП.

Цыденов указал, что «юридически это ещё не подтверждено, но практически можно считать доказанным». Также он отметил, что была зафиксирована попытка подделать анализы.

«Попытка обмануть, подделать анализы и документы... выявлены факты в отношении главного врача Баргузинской больницы. Они... достаточны для привлечения его к ответственности», - заключил глава Бурятии.

Ранее в ДТП погиб исполняющий обязанности главы Сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль, сообщает RT.

