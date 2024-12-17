В Бурятии после пьяного ДТП уволили главу Баргузинского района
Главу Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин был уволен по причине утраты доверия. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Алексей Цыденов.
По его словам, решение было принято после того, как чиновник в пьяном виде сел за руль служебной машины и попал в ДТП.
Цыденов указал, что «юридически это ещё не подтверждено, но практически можно считать доказанным». Также он отметил, что была зафиксирована попытка подделать анализы.
«Попытка обмануть, подделать анализы и документы... выявлены факты в отношении главного врача Баргузинской больницы. Они... достаточны для привлечения его к ответственности», - заключил глава Бурятии.
Ранее в ДТП погиб исполняющий обязанности главы Сахалинского управления Ростехнадзора Иван Биль, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru