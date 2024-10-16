«Он такой не один»: Почему Шаману откажут в регистрации бренда «Я русский»
Сергей Зуйков заявил НСН, что автоматически авторские права на песню не трансформируются в товарный знак.
Заявка заслуженного артиста России Шамана (Ярослава Дронова) на регистрацию товарных знаков «Я русский» не будет одобрена Роспатентом, так как слово «русский» нужно многим производителям, заявил НСН патентный поверенный Сергей Зуйков.
Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) подал две заявки на регистрацию товарных знаков «Я русский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, свидетельствуют данные Роспатента. Это позволяет использовать первый товарный знак для продажи и производства алкогольных напитков. Второй товарный знак может быть использован в том числе для продажи и производства ароматизаторов воздуха, декоративной и уходовой косметики, а также приборов для сексуальной активности. Зуйков отметил, что не любая фраза может стать товарным знаком.
«Скорее всего, Роспатент откажет Шаману в регистрации товарных знаков «Я русский». Главная причина для отказа будет заключаться в том, что есть необходимость использования этого знака и фразы другими лицами. Почему это словосочетание должно принадлежать лишь одному человеку? Возможно, ему принадлежат права на песню, но автоматически эти авторские права не трансформируются в товарный знак. Много других лиц, которым нужно использовать эту фразу на товарах, именно слово «русский». Получить право на это слово – это очень маловероятно. Еще есть пересекающиеся товары с названием «Русская водка», это еще одно основание для отказа. Не любая фраза может быть товарным знаком», - рассказал он.
Заявка певца Шаман (Ярослав Дронов) в Роспатент на регистрацию товарного знака «Я русский» может оказаться пиар-ходом. Такое мнение выразил бренд-стратег Александр Дяченко, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru