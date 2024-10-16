«Он такой не один»: Почему Шаману откажут в регистрации бренда «Я русский»

Заявка заслуженного артиста России Шамана (Ярослава Дронова) на регистрацию товарных знаков «Я русский» не будет одобрена Роспатентом, так как слово «русский» нужно многим производителям, заявил НСН патентный поверенный Сергей Зуйков.

Заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) подал две заявки на регистрацию товарных знаков «Я русский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, свидетельствуют данные Роспатента. Это позволяет использовать первый товарный знак для продажи и производства алкогольных напитков. Второй товарный знак может быть использован в том числе для продажи и производства ароматизаторов воздуха, декоративной и уходовой косметики, а также приборов для сексуальной активности. Зуйков отметил, что не любая фраза может стать товарным знаком.