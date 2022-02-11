«Не товар, а взрывчатка»: Адвокат выступил за лишение свободы продавца опасных игрушек в Москве
Ответственные лица должны понести наказание именно в соответствии с уголовным законодательством, заявил Игорь Трунов.
Продавца и импортеров опасных игрушек, от которых ребенок попал в реанимацию в Москве, необходимо привлечь к уголовной ответственности, такие действия должны караться лишением свободы до шести лет, заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов в беседе с Telegram-каналом заявил «Радиоточка НСН».
В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что продавцу опасных для здоровья игрушек, от которых в Москве пострадал ребенок, грозит штраф 600 тысяч рублей и конфискация товара. Так, четырехлетняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором «Фараоновы змеи», в составе которого содержится дихромат аммония.
«В данной ситуации уголовная ответственность должна быть назначена. Ответственность несут не только продавцы, но и импортеры, которые завозят в страну опасную продукцию. Это уголовная статья 238 о перевозке, хранении или сбыте товаров, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Экспертиза была проведена и надлежащим образом установлено, что эти товары относятся к взрывчатке и к первому классу опасности. Это химическое вещество. Пострадавшему ребенку четыре года, эти деяния караются лишением свободы до шести лет со штрафом. Весь спектр ответственных лиц должны понести ответственность в соответствии именно с уголовным законодательством», - сказал Трунов.
Также адвокат рассказал, как обезопасить себя с юридической точки зрения, если чек от купленного товара был выброшен.
«На сегодняшний день везде стоят системы камер, плюс система оплаты, как правило, безналичная. Если вы заплатили с карты, то все это зафиксируется. Также, естественно, есть свидетельские показания тех людей, которые были рядом с покупателем. В большом городе вообще большое количество доказательств, поэтому и преступность падает. Все записывается, все фиксируется и хранится бесконечно. На сегодняшний день даже законодательство говорит о том, что чек не является кардинальным доказательством», - резюмировал Трунов.
Ранее сообщалось, что продажу потенциально опасных для здоровья игрушек пресекли, было изъято 20 игр «Фараоновы змеи», две из них направили в лабораторию на исследование. Впоследствии игра была признана не соответствующей техническому регламенту Таможенного союза 008/2011 «О безопасности игрушек» и вредной для жизни или здоровья граждан.
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