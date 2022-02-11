«Не товар, а взрывчатка»: Адвокат выступил за лишение свободы продавца опасных игрушек в Москве

В пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что продавцу опасных для здоровья игрушек, от которых в Москве пострадал ребенок, грозит штраф 600 тысяч рублей и конфискация товара. Так, четырехлетняя девочка попала в реанимацию после игры с химическим набором «Фараоновы змеи», в составе которого содержится дихромат аммония.

«В данной ситуации уголовная ответственность должна быть назначена. Ответственность несут не только продавцы, но и импортеры, которые завозят в страну опасную продукцию. Это уголовная статья 238 о перевозке, хранении или сбыте товаров, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Экспертиза была проведена и надлежащим образом установлено, что эти товары относятся к взрывчатке и к первому классу опасности. Это химическое вещество. Пострадавшему ребенку четыре года, эти деяния караются лишением свободы до шести лет со штрафом. Весь спектр ответственных лиц должны понести ответственность в соответствии именно с уголовным законодательством», - сказал Трунов.