Детский врач: Не покупайте игрушки на AliExpress
Владислав Зяблицкий объяснил, что только сертифицированные магазины игрушек отвечают за качество товаров и несут за это ответственность.
Любая игрушка должна быть сертифицирована, это выступает гарантией ее безопасности, заявил руководитель Детской клиники Родильного дома 4 ГКБ В.В.Виноградова Владислав Зяблицкий в пресс-центре НСН.
«При выборе игрушки мы должны смотреть на то, что она сертифицирована. Если игрушка сертифицирована, то ее состав безопасен для ребенка. Также на каждой игрушке есть маркировка – возрастной ценз. У ребенка есть особенность все попробовать на вкус. Игрушку надо потрогать, насколько она удобная. Мы должны понимать, что родители очень любят покупать мягкие игрушки, но до трех лет такие игрушки лучше не покупать. Игрушки мы должны покупать в сертифицированных магазинах, не надо их покупать где-то на AliExpress, потому что ответственность за эти игрушки никто нести не будет», - объяснил он.
Самыми популярными подарками для детей в этом году будут игрушки, гаджеты и сладости, заявила (АИДТ), член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Антонина Цицулина в пресс-центре НСН ранее.
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