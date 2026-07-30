«Мы сейчас находимся в переходном периоде. Когда мы говорим о взаимоотношениях работодателя и сотрудника, возникает тысяча нюансов. Право не формируется за пять лет. Мы пытаемся на скорую руку сшить для виртуального пространства, которое по объёму уже сравнялось с реальным, какие‑то правила. Моё мнение: не надо с этим ничего делать — надо наблюдать. Мы должны набирать опыт, должны разговаривать и консультировать, но принимать какие‑то решения прямо сейчас — это вредительство», — сказал собеседник НСН.

Сегодня соцсети уже не сводятся к площадке для личного общения: даже единичное действие — будь то публикация, отклик на чужой пост или распространение чужого контента — способно отразиться на профессиональной траектории человека или на восприятии компании в глазах публики. Руководители всё чаще анализируют, что сотрудники пишут в открытом доступе: рискованными считаются высказывания, способные спровоцировать волну обсуждений, навредить образу бренда или посеять напряжённость в команде.



К 2026 году контроль за онлайн‑активностью персонала заметно усилился. Как отмечают эксперты, 25% российских компаний ввели для сотрудников правила этичного поведения в социальных сетях. Согласно публикациям в СМИ, 15% работодателей не допускают от своих работников негативных отзывов о компании в интернете, а в 10% организаций действует тотальный запрет на любые упоминания работодателя в соцсетях.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что публикация работником в соцсетях бытовых деталей вроде завтрака или любимых цветов не должна становиться поводом для увольнения, однако если в трудовом контракте чётко прописаны этические нормы и запреты, их нарушение даёт работодателю законные основания для расторжения договора.

