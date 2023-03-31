«Не только пенсии»: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Так, в апреле изменятся нормативы учёта горячей и холодной воды, электричества и отопления на общих территориях. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева указала, что в случае, если граждане платили по повышенным нормативам и если у них не было долгов, то платежи могут уменьшиться.

Также в апреле стартует тестирование цифрового рубля. Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова, пояснила, что в рамках эксперимента будет осуществляться ограниченное количество реальных операций с ограниченным числом клиентов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что индексация социальных пенсий на 3,3% обеспечит их рост выше темпа инфляции, сообщает НСН.

