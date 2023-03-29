Володин: Индексация социальных пенсий с 1 апреля обеспечит их рост выше темпа инфляции

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале Госдумы.

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Он отметил, что изменения затронут порядка четырех миллионов пенсионеров. Кроме того, Володин напомнил, что 1 апреля вступает в силу закон, направленный на защиту средств материнского капитала при приобретении жилья.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что забота о людях старшего поколения является значимым направлением в социальной сфере. В ходе отчета правительства в Госдуме он напомнил, что в 2022 году были дважды проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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