Володин: Индексация социальных пенсий с 1 апреля обеспечит их рост выше темпа инфляции
Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,3%, что обеспечит их рост выше темпа инфляции. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводятся в Telegram-канале Госдумы.
Он отметил, что изменения затронут порядка четырех миллионов пенсионеров. Кроме того, Володин напомнил, что 1 апреля вступает в силу закон, направленный на защиту средств материнского капитала при приобретении жилья.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что забота о людях старшего поколения является значимым направлением в социальной сфере. В ходе отчета правительства в Госдуме он напомнил, что в 2022 году были дважды проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- Подросток избил друга из-за вейпа в одной из тюменских школ
- СМИ: США не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть
- В СПЧ заявили об окончании лечения Сванидзе
- Суд оштрафовал жителя Перми за оскорбительное высказывание о Путине в соцсети
- Захарова назвала позицию МОК по россиянам проявлением национализма
- Минпромторг предложил ввести маркировку безалкогольных напитков
- Китай прокомментировал возможную встречу Зеленского и Си
- Рябков высмеял идею США инициировать трибунал по Украине
- Роскачество нашло кишечную палочку в 40% роллов «Филадельфия»
- СМИ: Россия отменит роуминг c Казахстаном, Киргизией и Арменией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru