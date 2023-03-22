В Банке России назвали условие для тестового запуска цифрового рубля
В Центробанке готовы в тестовом режиме приступить к использованию цифрового рубля, заявили в пресс-службе регулятора. Но, вместе с тем, в Банке России поставили условие, что тестирование начнется только после принятия Государственной Думой закона, регулирующего эту сферу, сообщает агентство «Прайм».
«В ЦБ надеются на его скорейшее принятие», - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Пакет законопроектов о цифровом рубле в настоящее время прошел только первое чтение в Госдуме.
Ранее, как сообщала НСН, Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 1 апреля.
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