В Банке России назвали условие для тестового запуска цифрового рубля

В Центробанке готовы в тестовом режиме приступить к использованию цифрового рубля, заявили в пресс-службе регулятора. Но, вместе с тем, в Банке России поставили условие, что тестирование начнется только после принятия Государственной Думой закона, регулирующего эту сферу, сообщает агентство «Прайм».

Цифровой рубль может появиться в России до конца года

«В ЦБ надеются на его скорейшее принятие», - говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Пакет законопроектов о цифровом рубле в настоящее время прошел только первое чтение в Госдуме.

Ранее, как сообщала НСН, Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 1 апреля.


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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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