«Не только грамота и счет»: В РАН поддержали введение в России истории для первоклассников

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сказал НСН, что, прежде чем вводить изучение истории с первого класса, нужна проверка этой системы. «У меня нет уверенности насчет первого класса. Мне кажется, это нуждается в апробации и проверке. Но вот рассказы из истории в начальной школе, может быть, с третьего-четвертого класса, я бы поддержал, - уточнил он.

