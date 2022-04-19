«Не только грамота и счет»: В РАН поддержали введение в России истории для первоклассников
Директор Института российской истории РАН Юрий Петров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал инициативу Минпросвещения об изучении истории с первого класса.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что «историческое образование начнется в школах с первого класса». При этом в настоящее время российские школьники изучают историю с пятого класса.
«Я бы поддержал инициативу Минпросвещения, потому что с приходом в школу дети должны иметь какие-то представления о стране, где они живут, об истории своей семьи и своего города. Интерес к истории должен возникать на уровне семьи, дома, тогда завязывается и интерес с историей России. Мне кажется, это хорошая вещь, чтобы с семи лет, с прихода в школу дети учились не только грамоте и счету, но и своей истории. Как историк, я поддерживаю эту инициативу», - сказал Петров.
При этом он объяснил, в чем уникальность российского школьного курса истории по сравнению с другими странами.
«Что касается изучения истории в школах с пятого класса, у нас была выстроена уникальная система преподавания, поскольку мы начинали изучать историю с древнего мира, а в шестом классе переходили к истории России. Таким образом дети получали представление о том, как их страна появилась и развивалась на общемировом фоне. А к окончанию школы завершалось изучение и новейшей истории, и мировой. Это очень выгодная позиция, потому что в большинстве стран мира изучают национальную историю, при этом они не имеют никакого представления об истории других стран», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин сказал НСН, что, прежде чем вводить изучение истории с первого класса, нужна проверка этой системы. «У меня нет уверенности насчет первого класса. Мне кажется, это нуждается в апробации и проверке. Но вот рассказы из истории в начальной школе, может быть, с третьего-четвертого класса, я бы поддержал, - уточнил он.
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