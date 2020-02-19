Не Тэтчеры и не Бонапарты: Россиян призвали отсыпаться на выходных

Заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в эфире радио Sputnik призвал россиян не брать пример с Наполеона Бонапарта, Маргарет Тэтчер и Александра Македонского, о которых известно, что они мало спали. Выспаться за четыре часа могут далеко не все – только люди с особым геном короткого сна, объяснил специалист. Обычным людям не навредят только эпизодические недосыпы, а вот постоянная нехватка сна чревата проблемами со здоровьем и сокращением продолжительности жизни, объяснил специалист.

Председатель правления Национального сомнологического общества, доктор биологических наук Владимир Ковальзон в эфире НСН согласился с мнением коллеги.

«У каждого такая норма сна, которая предписана его генами. И нет единой нормы сна для всех людей. Есть люди мало спящие, много спящие. Большинству людей достаточно пяти циклов по 1,5 часа. Но есть люди, которым не хватает, им нужно шесть. А есть те, которые умудряются выспаться за четыре часа. Это всё субъективно и зависит от человека», - отметил эксперт.

Ковальзон также посоветовал невысыпающимся по возможности восполнять нехватку сна.

«Если вы недосыпали, то нехватка сна никуда не может пропасть, забыться. Если вы в выходные её не реализуете, она будет на вас давить дальше всю неделю. Вы будете всё сильнее и сильнее чувствовать недосып, сильнее и сильнее засыпать днём на работе, со всеми вытекающими последствиями. Будете засыпать и за рулём, а это опасно. В любом случае, если вы не высыпаетесь, вы должны отоспаться», - сказал он.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин посетовал на нехватку сна, отметив, что в последнее время ему удавалось поспать только 4-5 часов. «Маловато», - признал он.

Комментируя режим бодрствования президента, Ковальзон тогда рассказал НСН о серьёзных последствиях недосыпа для здоровья.

