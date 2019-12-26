Сомнологи призвали Путина выспаться

Президент России Владимир Путин посетовал на нехватку сна. О такой проблеме глава государства рассказал накануне вечером во время перерыва в матче Ночной хоккейной лиги, который проходил на катке Красной площади. По словам Путина, последнее время ему удаётся поспать четыре-пять часов. «Маловато», — признался президент в эфире телеканала «Россия 24».

Надо отметить, что глава государства не в первый раз жалуется на недосып. Так, летом 2016 года на встрече с президентом Белоруссии Путин рассказал, что накануне лег около трех ночи, а в восемь уже был на ногах.

Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в беседе с НСН предостерег, что недосып может стать причиной серьезных болезней.

«У меня эта новость вызвала беспокойство. Вы знаете, конечно же, я бы посоветовал как-то изменить режим, если это возможно. Это и в молодом возрасте тяжело, а ему за 60 и при его нагрузке это просто чревато нарушением здоровья и когнитивной деятельности. Недосып - это крайне нежелательная вещь. Он может привести к нарушению работы мозга. У человека может начаться ухудшение памяти, нарушение сообразительности», — заявил собеседник НСН.

По словам Владимира Ковальзона, многие болезни, в том числе онкологические, психические и другие, возникают из-за нарушения сна или жизненного ритма.