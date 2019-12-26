Сомнологи призвали Путина выспаться
Председатель правления Национального сомнологического общества в эфире НСН предупредил, что тотальный недосып, на который посетовал президент, может привести к серьезным заболеваниям.
Президент России Владимир Путин посетовал на нехватку сна. О такой проблеме глава государства рассказал накануне вечером во время перерыва в матче Ночной хоккейной лиги, который проходил на катке Красной площади. По словам Путина, последнее время ему удаётся поспать четыре-пять часов. «Маловато», — признался президент в эфире телеканала «Россия 24».
Надо отметить, что глава государства не в первый раз жалуется на недосып. Так, летом 2016 года на встрече с президентом Белоруссии Путин рассказал, что накануне лег около трех ночи, а в восемь уже был на ногах.
Председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон в беседе с НСН предостерег, что недосып может стать причиной серьезных болезней.
«У меня эта новость вызвала беспокойство. Вы знаете, конечно же, я бы посоветовал как-то изменить режим, если это возможно. Это и в молодом возрасте тяжело, а ему за 60 и при его нагрузке это просто чревато нарушением здоровья и когнитивной деятельности. Недосып - это крайне нежелательная вещь. Он может привести к нарушению работы мозга. У человека может начаться ухудшение памяти, нарушение сообразительности», — заявил собеседник НСН.
По словам Владимира Ковальзона, многие болезни, в том числе онкологические, психические и другие, возникают из-за нарушения сна или жизненного ритма.
«Сейчас всё больше и больше заболеваний, которые раньше совершенно не связывались с нарушениями сна и ритмов биологических, теперь стали с ними связываться. Длительные исследования это показали. Даже такие вещи, как онкология, психические заболевания, неврологические заболевания, нарушение сердечной деятельности во многих случаях могут быть связаны с длительными, хроническими нарушениями сна», — отметил Ковальзон.
Председатель правления Национального сомнологического общества уверен, что в современном мире человеку нужно высыпаться, потому что он проводит долгое время за рулём и перед монитором на ответственной работе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей