Не надурить: Почему охотники не боятся мошенничеств с оформлением оружия
Максим Медведев заявил НСН, что сегодня охотник может лишиться оружия за любую оплошность.
Настоящие охотники крайне внимательно относятся к своему поведению и своим действиям, так как сегодня за любое правонарушение их можно лишить оружия. Об этом НСН рассказал член Росохотрыболовсоюза, охотник Максим Медведев.
Сетевые мошенники могут использовать для обмана россиян схемы на тему помощи с оформлением разрешений на оружие, предупредили эксперты, пишут «Известия». Эта киберугроза становится особенно актуальной на фоне наступления сезона весенней охоты, который в Центральной России традиционно стартует в конце марта или начале апреля. Медведев раскрыл, так ли уязвимы охотники перед киберпреступниками и как много новых охотников приходит в отрасль.
«Нет никакого притока, только отток и разоружение населения. Какой приток, если количество административных правонарушений за которые могут изъять оружие, увеличивается каждый год. Условно говоря, матом поругался в общественном месте – возвращай ружье. Идет тотальное разоружение. Мелкое хулиганство, то есть появление в нетрезвом виде, если ты даже без оружия, а просто идешь материшься – все, два штрафа не оплатил, – до свидания. Так что настоящий охотник настолько следит за этим – это самые законопослушные граждане. Так что это совсем не те люди, которых можно дурить, как того хотят киберпреступники. А так понятное дело, что не то, что даже разрешения выдают, даже охотничьи билеты делают левые. Откройте «Авито», посмотрите, это все есть: «Помогу сделать охотничий билет». Пожалуйста, звоните, приезжайте и вяжите их», - рассказал он.
Также он раскрыл, насколько прозрачна сегодня процедура оформления разрешения на оружие, а также охотничьего билета.
«Отрасль умерла, ее просто нет. Каждый год приток в наши ряды все меньше. Меньше чем в прошлом году, в позапрошлом. Процедура оформления разрешения на оружие максимально прозрачна и делается через милицию, через МВД. Единственное, где можно сделать фальсификацию, это при получении охотничьего билета. Там нужно сдать экзамен, и для этого есть уже коммерческая организация. Так что экзамены по охоте ты сдаешь не через силовиков, это делается в гражданских организациях», - подытожил он.
Ранее заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов заявил НСН, что если человек совершает административное правонарушение, одно из наказаний за которое предусматривает административный арест, то лицензию на оружие злоумышленника могут аннулировать.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов