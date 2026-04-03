«Нет никакого притока, только отток и разоружение населения. Какой приток, если количество административных правонарушений за которые могут изъять оружие, увеличивается каждый год. Условно говоря, матом поругался в общественном месте – возвращай ружье. Идет тотальное разоружение. Мелкое хулиганство, то есть появление в нетрезвом виде, если ты даже без оружия, а просто идешь материшься – все, два штрафа не оплатил, – до свидания. Так что настоящий охотник настолько следит за этим – это самые законопослушные граждане. Так что это совсем не те люди, которых можно дурить, как того хотят киберпреступники. А так понятное дело, что не то, что даже разрешения выдают, даже охотничьи билеты делают левые. Откройте «Авито», посмотрите, это все есть: «Помогу сделать охотничий билет». Пожалуйста, звоните, приезжайте и вяжите их», - рассказал он.

Также он раскрыл, насколько прозрачна сегодня процедура оформления разрешения на оружие, а также охотничьего билета.

«Отрасль умерла, ее просто нет. Каждый год приток в наши ряды все меньше. Меньше чем в прошлом году, в позапрошлом. Процедура оформления разрешения на оружие максимально прозрачна и делается через милицию, через МВД. Единственное, где можно сделать фальсификацию, это при получении охотничьего билета. Там нужно сдать экзамен, и для этого есть уже коммерческая организация. Так что экзамены по охоте ты сдаешь не через силовиков, это делается в гражданских организациях», - подытожил он.

Ранее заместитель начальника Главного управления Росгвардии по городу Москве - начальник центра лицензионно-разрешительной работы полковник полиции Александр Самойлов заявил НСН, что если человек совершает административное правонарушение, одно из наказаний за которое предусматривает административный арест, то лицензию на оружие злоумышленника могут аннулировать.

