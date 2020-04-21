Что несёт тотальная цифровизация россиян
В России будет создан единый регистр со всеми имеющимися у государства данными о каждом гражданине. Как уверяют в налоговой, цель — повысить качество госуслуг, а не проконтролировать доходы.
Внесённый к Госдуму летом 2019 года правительственный законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ» принят в нижней палате парламента во втором чтении — то есть уже с учётом внесённых поправок, изменивших первоначальную версию документа более чем на треть. Цифровизация пришла практически незаметно: к разговорам о ней в России привыкли, а теперь информационное пространство страны почти полностью захватил коронавирус.
Законопроект предусматривает создание единого регистра ЕФИР, который обобщит все сведения на каждого гражданина, имеющиеся во всех информационных системах. Поначалу в регистр включат 30 видов сведений: паспортный данные, пол, регистрацию в системе ОМС и пенсионной системе, данные об образовании и семейном положении, СНИЛС, ИНН и прочие. Основу ресурса составят 500 миллионов записей актов гражданского состояния с 1926 года. Благодаря внесённым поправкам для граждан прописана возможность для физлиц получать сведения и совершать нотариальные действия. Данные о лицах, находящихся под госзащитой, будут в закрытой части регистра.
Предполагается, что Единый регистр может появится уже в 2022 году, переходный период продолжится до 2025 года. Его оператором станет Федеральная налоговая служба, которая с 2018 года уже аккумулирует в своем «облаке» все записи актов гражданского состояние. Как ни странно, цель создания объединённого реестра — не контроль за доходами граждан, утверждают налоговики.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства, регистр не будет иметь «никакого отношения к каким-либо сведениям о финансах граждан» - о доходах, пенсиях и прочих выплатах. Заявленная цель — улучшение качества оказания госуслуг. Партнёр КПМГ в России и СНГ Донат Подниек сказал изданию, что, по его мнению, единый регистр поможет точнее выявлять группы лиц, которым нужна адресная поддержка государства.
Интереса к доходам россиян эта благая цель, как выясняется, не исключает. Так, замглавы ФНС Виталий Колесников заявил, что ситуация с коронавирусом показала отсутствие «нормального объективно счётного понятия семьи, домохозяйства», из-за чего власти не понимают, каков среднедушевой доход семьи и как оказывать адресную социальную поддержку, пишет сайта Argumenti.ru.
По мнению депутата Александра Хинштейна, коронавирусный кризис показал, что закона о таком регистре в России не хватает. Инициатива станет первым шагом к цифровизации, надеется он.
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