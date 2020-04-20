Госдума втихаря приняла законопроект о цифровизации населения

Государственная дума без лишнего шума приняла 17 апреля во втором чтении законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Документ, внесённый кабинетом министров, определяет структуру сервиса, который будет включать в себя полную информацию о каждом гражданине страны – от появления на свет до кончины.

Регистр ЕФИР будет содержать все сведения на каждого человека, собранные из всех информационных систем Российской Федерации. На первых порах в него будет включено до 30 видов сведений о гражданине. Это, в частности, паспортные данные, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, семейное положение, данные об образовании, о местах трудовой деятельности, о постановке на учет в налоговом органе, регистрация в системах ОМС, соцстраха и пенсионной системе и т.д.

Основу ресурса составят свыше 500 миллионов записей актов гражданского состояния, начиная с 1926 года, отмечают argumenti.ru. В дальнейшем проект ЕФИР предоставит государству доступ вообще ко всей информации о россиянах. Проект предложен правительством в рамках масштабной цифровизации России.

Единый регистр может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. Его держателем станет Федеральная налоговая служба. Со дня официального опубликования закона после принятия парламентом и подписания президентом до 31 декабря 2025 года установлен переходный период.

Идея цифровизации общества имеет как сторонников, так и противников. Первые считают, что это поможет контролировать ситуацию во время глобальных катаклизмов, подобных нынешней пандемии коронавируса. Вторые заявляют, что население в конце-концов будет загнано в «цифровой концлагерь».

