Учёный раскрыл главную опасность южноафриканского штамма COVID-19
Под новую вариацию коронавируса придётся переделывать вакцины, предположил молекулярный биолог Сергей Нетесов.
В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора. По данным южноафриканских ученых, эта мутация приводит к тому, что имеющие ее штаммы вируса примерно на 50% заразнее предыдущих. Уже разработанные вакцины будут малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения.
Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов в беседе с НСН подтвердил выводы своих зарубежных коллег.
«Этот штамм опасен тем, что имеет значимые замены в структуре белка, которые могут привести к устойчивости к вакцинам. Компания Moderna уже сообщила, что новый вариант вакцины будет учитывать южноафриканский вариант вируса, это показали предварительные проверки в Великобритании и США. И обновленная вакцина будет эффективна к южноафриканскому штамму», - отметил собеседник НСН.
В Институте им. Гамалеи также заявили, что наша вакцина «Спутник V» должна защищать от нового штамма. В частности, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» добавил, что в феврале была создана технология, позволяющая с большой скоростью создавать лекарства от разных штаммов COVID-19.
По словам ученых, есть не только британские и южноафриканские штаммы коронавируса, но и российские. Правда, они пока мало изучены. Собеседник уверен, что они довольно близки к «оригиналу».
«Российских штаммов выявлено десятки, а может быть, и сотни, но значение имеют те штаммы, которые по биологическим свойствам отличаются значительно от прежних вариантов. А в противном случае и обсуждать нечего. Видимо, таких сильно отличающихся российских штаммов Роспотребнадзор пока не выявил», - предположил Сергей Нетесов.
В пресс-службе Роспотребнадзора заявили «Известиям», что никакие мутации, наблюдаемые на территории РФ, не влияют на эпидемиологическую значимость тех или иных вариантов вируса.
«Всё, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить, — уточнила руководитель ведомства Анна Попова.
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