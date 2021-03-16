Учёный раскрыл главную опасность южноафриканского штамма COVID-19

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса, сообщается на сайте Роспотребнадзора. По данным южноафриканских ученых, эта мутация приводит к тому, что имеющие ее штаммы вируса примерно на 50% заразнее предыдущих. Уже разработанные вакцины будут малоэффективными против него, предупредили ученые из Национальной лабораторной службы здравоохранения Йоханнесбурга. В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, молекулярный биолог Сергей Нетесов в беседе с НСН подтвердил выводы своих зарубежных коллег.

«Этот штамм опасен тем, что имеет значимые замены в структуре белка, которые могут привести к устойчивости к вакцинам. Компания Moderna уже сообщила, что новый вариант вакцины будет учитывать южноафриканский вариант вируса, это показали предварительные проверки в Великобритании и США. И обновленная вакцина будет эффективна к южноафриканскому штамму», - отметил собеседник НСН.

В Институте им. Гамалеи также заявили, что наша вакцина «Спутник V» должна защищать от нового штамма. В частности, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» добавил, что в феврале была создана технология, позволяющая с большой скоростью создавать лекарства от разных штаммов COVID-19.