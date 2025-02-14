«Не так серо!»: Москвичам пообещали мороз и солнце на следующей неделе

Резких скачков давления и температуры не ожидается, будет стоять по-настоящему февральская погода, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов. 

В Московском регионе на следующей неделе ожидаются морозы до -10 градусов, небольшой снег и облачность с прояснениями, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.

«Морозы на ближайшую неделю сохранятся, снега хорошего не будет. Будет небольшой снег сегодня, может быть, во второй половине дня, может быть, в ночь. И еще возможен снежок во второй половине следующей недели, но тоже небольшой. Хороших сугробов нам не дождаться на наступающей неделе. Температура где-то около -10 градусов. Чуть выше днем, чуть ниже ночью. И достаточно ровное давление, не слишком сильный ветер. Погода будет февральская. Резких скачков давления, температуры и других параметров не ожидается», - сказал Шувалов.
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Он отметил, что на следующей неделе будет не так пасмурно и серо.

«Проглядывать солнце все-таки будет из облаков. Есть стандартная формулировка – облачно с прояснениями. В основном будет облачно, но не так все пасмурно и не так серо», - резюмировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за резкого перепада атмосферного давления жители ряда российских регионов, в том числе Москвы и Петербурга, в массовом порядке жаловались на головную боль, упадок сил и общую вялость. Участились и случаи обмороков на работе и на улице, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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