«Не так серо!»: Москвичам пообещали мороз и солнце на следующей неделе

Он отметил, что на следующей неделе будет не так пасмурно и серо.

«Проглядывать солнце все-таки будет из облаков. Есть стандартная формулировка – облачно с прояснениями. В основном будет облачно, но не так все пасмурно и не так серо», - резюмировал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за резкого перепада атмосферного давления жители ряда российских регионов, в том числе Москвы и Петербурга, в массовом порядке жаловались на головную боль, упадок сил и общую вялость. Участились и случаи обмороков на работе и на улице, передает «Радиоточка НСН».

