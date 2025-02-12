СМИ: В Москве и Петербурге люди теряют сознание из-за перепада давления

Из-за резкого перепада атмосферного давления жители ряда российских регионов, в том числе Москвы и Петербурга стали в массовом порядке жаловаться на головную боль, упадок сил и общую вялость, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Участились и случаи обмороков на работе и на улице.

Как утверждают синоптики, виной тому резкий перепад атмосферного давления, когда после рекордно высокого давления центральные и северо-западные области РФ накрыл антициклон. Сильнее всего от перепада пострадали метеочувствительные граждане, а также имеющие хронические заболевания, прежде всего, сердечно-сосудистой системы. С их стороны участились случаи вызова скорой помощи.

Ранее в Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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