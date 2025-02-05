Прогнозы погоды от Росгидромета в 2024 оправдывались в 96,3% случаев, заявил руководитель службы Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Шумакова, 20-25 лет назад такие прогнозы оправдывались в 78-85% случаев. В связи с этим, подводя итоги работы службы, он отметил, что «нам есть чем гордиться».