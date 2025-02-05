Прогнозы погоды от Росгидромета в 2024 оправдывались в 96,3% случаев

Прогнозы погоды от Росгидромета в 2024 оправдывались в 96,3% случаев, заявил руководитель службы Игорь Шумаков на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Шумакова, 20-25 лет назад такие прогнозы оправдывались в 78-85% случаев. В связи с этим, подводя итоги работы службы, он отметил, что «нам есть чем гордиться».

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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в России признана федеральным органом исполнительной власти. Служба отвечает за гидрометеорологию и смежные области, за мониторинг окружающей среды, ее загрязнения, а также осуществляет государственный надзор за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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