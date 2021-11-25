Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова
Президент России Владимир Путин снял своим указом с поста главу ФСИН Александра Калашникова, сообщается на сайте Кремля.
Согласно указу, на должность главы Федеральной службы исполнения наказаний назначен Аркадий Гостев. Он занимал должность замглавы МВД с 2012 года.
Смена главы ФСИН произошла на фоне публикаций о пытках в российских колониях.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в России необходимо создать систему независимого общественного контроля над содержанием заключенных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru