Меньше половины российских граждан (47%) рассказали о планах детей поступать в высшие учебные заведения после окончания школы. Об этом говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob, сообщает «РИА Новости».

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург поделился с НСН, почему в России родители стремятся отправить ребенка в вуз и как эта тенденция меняется в настоящее время.

«В России вуз – это «социальный сейф». Существует огромное количество рисков, поэтому родители стремятся отправить ребенка в вуз, как на «сохранение» в роддом. Эта тенденция, конечно, никуда не годится. Появилось много экономистов, юристов, которые никому не нужны в таком количестве. Но ситуация начинает меняться. Во-первых, серьезно преобразуется система среднего профессионального образования. Ребята стремятся в колледжи, потому что там дают те компетенции, которые обеспечивают безбедное существование и перспективы работы. Результаты опроса (47%) говорят о том, что система перестраивается. Среднее профессиональное образование уже не так отпугивает родителей, как раньше. Нельзя говорить, что интерес к вузам теряется. Не может так быть, чтобы 80% детей стремились изучать филологию или высшую математику», - отметил он.

Также педагог Евгений Ямбург рассказал, как относятся к получению высшего образования за рубежом.

«В развитых и культурных странах в вуз идут не больше 12-17% детей. Это вполне естественно, потому что там вузы для тех, кто действительно стремится получить глубокие знания, заниматься наукой. Нет необходимости всем туда идти, потому что, во-первых, там не «лежит на боку» малый бизнес. Во-вторых, нет призывной армии, поэтому мамы не боятся дедовщины по отношению к детям. Иными словами, условия такие, что нет необходимости любой ценой прорываться в вуз», - пояснил он.

Ранее социологи выяснили, что в 2019 году выросло число россиян, чьи дети будут получать среднее специальное образование после школы. Сейчас таких около 25 %, хотя в 2010 году только 8% выпускников собирались поступать в колледжи и профессиональные училища. Подобная тенденция говорит о том, что россияне перестало рассматривать высшее образование как конкурентное преимущество при поиске работы.

