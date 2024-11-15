В России оценили разрешение жителям Нью-Йорка переходить дорогу без светофора
Разрешение переходить дорогу в неположенном месте в России приведет к большему хаосу на дорогах, сказал НСН Ян Хайцеэр.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с НСН сообщил, что российские пешеходы ведут себя беспечно и не готовы самостоятельно принимать решения о безопасности перехода дороги.
В Нью-Йорке официально разрешили переходить дорогу в неположенном месте, не соблюдая сигналы светофора, сообщает CNN. Наказывать за такое поведение больше не будут, хотя ранее действия карались штрафом до 250 долларов. Хайцеэр допустил, что подобные послабления могут сработать за рубежом, но не в России.
«Знаю, что в Германии, к примеру, очень высокий уровень самосознания на дорогах: пешеходы пропускают водителей, а водители – пешеходов. Там переход вне светофора скорее будет работать, потому что люди привыкли соблюдать правила движения, быть осторожными. Однако для нас послабления, которые обсуждают за рубежом, своевременны, это не наша история. К этому можно перейти, когда уровень самосознания пешеходов и водителей достигнет достаточных высот. Это как построить коммунизм: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Нужны десятилетия, чтобы воспитать настоящего строителя коммунизма», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в России не привыкли соблюдать правила дорожного движения и осторожно вести себя на дорогах, и если предоставить людям больше свободы, наездов на пешеходов будет только больше.
«По существующему законодательству водитель находится за рулем средства повышенной опасности. Поэтому даже если пешеход будет нетрезвым, станет переходить дорогу в неположенном месте в темное время суток, водитель будет виноват. В России сегодня пешеход ведет себя неосторожно, не обращает внимания на опасность, которая грозит даже при легком столкновении с автомобилем. Водитель за рулем – живой человек, он не может среагировать в последнюю минуту, если кто-то перебегает дорогу и не смотрит по сторонам. При этом пешехода сложно уличить в нарушении дорожного движения. Для этого на улице должен быть сотрудник ГАИ, регулировщик или патрулирующий, поскольку камеры на пешеходов не реагируют», - сообщил он.
В свою очередь адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько уточнил НСН, водитель не всегда виновен в наезде на пешехода.
«Водитель виноват только тогда, когда в его действиях есть какое-либо нарушение. Если пешеход переходит в неположенном месте, решается вопрос, есть ли в действиях водителя нарушение пункта 10.1, правильно ли он выбрал скорость с учетом погодных условий и так далее. И самое главное, была ли у него техническая возможность избежать наезда. Если пешеход, к примеру, перебегает МКАД, водитель обязан предпринять все меры для снижения скорости. Если такая техническая возможность была, он виноват, даже если пешеход перебегает дорогу в неположенном месте. Если водитель ничего не мог сделать, никакой уголовной или административной ответственности он не понесет. Однако это не исключает гражданской правовой ответственности, то есть возмещения расходов на лечение, погребение, моральный ущерб», - пояснил он.
По данным ГИБДД России, за девять месяцев 2024 года в стране было зафиксировано 96,3 тысячи аварий. При этом количество погибших в ДТП относительно показателя 2023 года увеличилось на 0,6% до 10,4 тысячи человек, число раненых сократилось на 2,5%, составив 120 тысячи человек, передает «Радиоточка НСН».
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