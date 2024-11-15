В России оценили разрешение жителям Нью-Йорка переходить дорогу без светофора

В Нью-Йорке официально разрешили переходить дорогу в неположенном месте, не соблюдая сигналы светофора, сообщает CNN. Наказывать за такое поведение больше не будут, хотя ранее действия карались штрафом до 250 долларов. Хайцеэр допустил, что подобные послабления могут сработать за рубежом, но не в России.

«Знаю, что в Германии, к примеру, очень высокий уровень самосознания на дорогах: пешеходы пропускают водителей, а водители – пешеходов. Там переход вне светофора скорее будет работать, потому что люди привыкли соблюдать правила движения, быть осторожными. Однако для нас послабления, которые обсуждают за рубежом, своевременны, это не наша история. К этому можно перейти, когда уровень самосознания пешеходов и водителей достигнет достаточных высот. Это как построить коммунизм: от каждого по способностям, каждому по потребностям. Нужны десятилетия, чтобы воспитать настоящего строителя коммунизма», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, в России не привыкли соблюдать правила дорожного движения и осторожно вести себя на дорогах, и если предоставить людям больше свободы, наездов на пешеходов будет только больше.

«По существующему законодательству водитель находится за рулем средства повышенной опасности. Поэтому даже если пешеход будет нетрезвым, станет переходить дорогу в неположенном месте в темное время суток, водитель будет виноват. В России сегодня пешеход ведет себя неосторожно, не обращает внимания на опасность, которая грозит даже при легком столкновении с автомобилем. Водитель за рулем – живой человек, он не может среагировать в последнюю минуту, если кто-то перебегает дорогу и не смотрит по сторонам. При этом пешехода сложно уличить в нарушении дорожного движения. Для этого на улице должен быть сотрудник ГАИ, регулировщик или патрулирующий, поскольку камеры на пешеходов не реагируют», - сообщил он.