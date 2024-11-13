Комитет Госдумы одобрил законопроект, позволяющий оформить ДТП через «Госуслуги»
Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, позволяющий оформить при наличии полиса ОСАГО ДТП на портале «Госуслуги», и рекомендовал принять его в первом чтении. Инициатором документа выступило правительство России, законопроект будет рассмотрен на заседании 19 ноября. Об этом сообщило РИА Новости.
Документ разработали для соотнесения федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА) и приложения «Госуслуги.Авто». Это необходимо, чтобы привлечь страховщиков к реализации сервиса «Европротокол онлайн».
Сервис «Госуслуги.Авто» работает в рамках национальной программы «Цифровая экономика России» с сентября 2021 года. Это «единое окно», объединяющее самые востребованные среди автовладельцев сервисы. Минцифры запустило в приложении сервис «Европротокол онлайн», как интегрированное с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и универсальное решение, благодаря которому можно будет оформить извещение о ДТП без заполнения бумажных бланков и вызова полицейских.
Услуги можно получить исключительно при помощи мобильных приложений «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги.Авто». Подключение страховщиками информационных систем к ЕСИА расширит арсенал «инструментов» для оформления извещения о ДТП в электронном формате. В пояснительной записке указано, что количество оформленных онлайн извещений будет расти.
Ранее правительство в целом поддержало проект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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