Комитет Госдумы одобрил законопроект, позволяющий оформить ДТП через «Госуслуги»

Сервис «Госуслуги.Авто» работает в рамках национальной программы «Цифровая экономика России» с сентября 2021 года. Это «единое окно», объединяющее самые востребованные среди автовладельцев сервисы. Минцифры запустило в приложении сервис «Европротокол онлайн», как интегрированное с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и универсальное решение, благодаря которому можно будет оформить извещение о ДТП без заполнения бумажных бланков и вызова полицейских.

Услуги можно получить исключительно при помощи мобильных приложений «Помощник ОСАГО» и «Госуслуги.Авто». Подключение страховщиками информационных систем к ЕСИА расширит арсенал «инструментов» для оформления извещения о ДТП в электронном формате. В пояснительной записке указано, что количество оформленных онлайн извещений будет расти.

Ранее правительство в целом поддержало проект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

