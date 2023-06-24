Пригожина обложили: Упоминания ЧВК «Вагнер» стирают из истории

Сайты изданий медиагруппы Пригожина уже недоступны в России, связанные с ЧВК «Вагнер» группы в соцсетях удалили, маркетплейсы начали прятать товары с символикой «Вагнеров», а в офисах группировки проходят обыски.

В социальной сети ВКонтакте заблокировали большинство крупнейших сообществ, связанных с ЧВК «Вагнер» и основателем группировки Евгением Пригожиным. Пользователи отмечают, что теперь на первом месте показываются группы продюсера Иосифа Пригожина, которого уже "замучали" в соцсетях.

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Прокуратура и Роскомнадзор также блокируют работу сайтов изданий медиагруппы Пригожина «Патриот». По данным пользователей, без VPN не получается зайти на сайты РИА ФАН и «Народных новостей».

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», - заявили в РКН.

Между тем, маркеплейсы начали скрывать с витрин товары с логотипом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили представители Ozon и Wildberries. В компаниях отметили, что такое решение было принято после жалоб пользователей. Также там заверили, что в скором времени товары и вовсе удалят с площадок.

По информации «Фонтанки», в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» правоохранители опечатали самолет и вертолет, которыми лично пользовался Пригожин. «Железные птички» находятся в долгосрочной аренде у компании, входящей в экосистему бизнес-империи главы ЧВК.

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В дополнение силовики наведались с обыском в один из офисов Пригожина в Петербурге и нашли коробки, набитые четырьмя миллиардами рублей. Деньги были спрятаны в «Газели», припаркованной неподалеку, пишут СМИ.

Глава «Вагнеров» подтвердил, что обнаруженные деньги принадлежат ЧВК.

«У меня обнаружена «Газель» и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемой компенсации «груз 200» и другие вопросы», - отметил бизнесмен.

По его словам, группировка использует наличные деньги на протяжении десяти лет, что зафиксировано в контрактах. В социальных сетях уже появилась информация, что в «Вагнере» приостановили выплаты родственникам погибших бойцов.

Также обыски прошли в пунктах набора в ЧВК «Вагнер» в ряде регионов страны. СМИ пишут, что многие из них прекратили свою свою работу. Например, в Сургуте центр спортивной реабилитации, где представителям Пригожина было выделено помещение на общественных началах, отказался продлевать аренду, а в Тюмени центр по набору бойцов в ЧВК, находившийся в фитнес-клубе «Пятый элемент», закрыли еще в пятницу, 23 июня.

Ранее Пригожин обвинил российское Минобороны в атаках на тыловые части ЧВК. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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