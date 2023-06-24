Пригожина обложили: Упоминания ЧВК «Вагнер» стирают из истории

Прокуратура и Роскомнадзор также блокируют работу сайтов изданий медиагруппы Пригожина «Патриот». По данным пользователей, без VPN не получается зайти на сайты РИА ФАН и «Народных новостей».

«Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», - заявили в РКН.



Между тем, маркеплейсы начали скрывать с витрин товары с логотипом ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили представители Ozon и Wildberries. В компаниях отметили, что такое решение было принято после жалоб пользователей. Также там заверили, что в скором времени товары и вовсе удалят с площадок.

По информации «Фонтанки», в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» правоохранители опечатали самолет и вертолет, которыми лично пользовался Пригожин. «Железные птички» находятся в долгосрочной аренде у компании, входящей в экосистему бизнес-империи главы ЧВК.