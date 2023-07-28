Кабмин утвердил новый порядок формирования и направления повесток
Правительство России в пятницу утвердило подготовленные Министерством обороны изменения в Положение о призыве на военную службу, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Предусмотрен новый порядок направления повесток. Военкоматы будут использовать информационные ресурсы для ведения электронных личных дел призывников
Через портал «Госуслуги» военнообязанные смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре воинского учета. Предусмотрена возможность сделать это через военкомат.
Повестки о призыве могут вручать лично в бумажном виде, направлять по обычной или электронной почте. В личный кабинет на «Госуслугах» будет приходить соответствующее уведомление.
Совет Федерации 28 июля одобрил законопроект о возрасте призыва на срочную военную службу с 18 до 30 лет. Госдума одобрила документ во вторник, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru