Кабмин утвердил новый порядок формирования и направления повесток

Предусмотрен новый порядок направления повесток. Военкоматы будут использовать информационные ресурсы для ведения электронных личных дел призывников

Через портал «Госуслуги» военнообязанные смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре воинского учета. Предусмотрена возможность сделать это через военкомат.

Повестки о призыве могут вручать лично в бумажном виде, направлять по обычной или электронной почте. В личный кабинет на «Госуслугах» будет приходить соответствующее уведомление.



Совет Федерации 28 июля одобрил законопроект о возрасте призыва на срочную военную службу с 18 до 30 лет. Госдума одобрила документ во вторник, передает «Радиоточка НСН».

