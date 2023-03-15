«Не случайный клик»: В СПЧ поддержали наказание за лайки в соцсетях
Лайки и смайлы являются инструментом продвижения информации, сказала НСН заместитель главы СПЧ Ирина Кикора.
Количество лайков является инструментом продвижения информации, и это не случайный клик мышкой, а осознанная поддержка позиции, заявила заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Кикора в беседе с НСН.
В Госдуме предложили запретить привлекать к административной ответственности за лайки и другие реакции на посты в соцсетях. Законопроект на отзыв в правительство направили депутаты от партии «Новые люди». Депутат Антон Ткачев заявил, что российскую армию нельзя дискредитировать лайком. Кикора считает, что выражение эмоций в соцсетях является осознанной поддержкой.
«В современном мире лайк или смайл – это выражение отношения и поддержки словам, несущим серьезный смысл. «Словом можно убить, словом можно спасти...» не стоит обесценивать слова и недооценивать общественную опасность выраженную в общественной поддержке через реакции в соцсетях. Конструкция социальных коммуникаций в современном мире такова, что количество лайков являются инструментом продвижения информации. Это не случайный клик мышкой, а осознанная поддержка позиции, проявленная через лайк. Пора начинать не только говорить все что думаешь, но и думать, что говоришь и делаешь. Ответственность – это оценка обществом степени неприемлемости тех или иных действий члена социума», - сказала Кикора.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в разговоре с НСН заявил, что лайки постов в соцсетях, дискредитирующих армию России, свидетельствуют о положительном восприятии материала читателем, а оно в свою очередь означает поддержку такой информации. Юрист считает, что за такое нужно наказывать.
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