В КПРФ не поддержали законопроект о защите добровольцев СВО
Юрий Синельщиков заявил в эфире НСН, что партия не поддерживает защиту граждан, которые питаются в ресторанах, отдыхают на море и «воюют в свое удовольствие».
В КПРФ не поддержали законопроект по защите добровольцев СВО от дискредитации, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с НСН. По его словам, добровольцев необходимо включать в состав Вооруженных сил и требовать от них соответствующей дисциплины.
Накануне Госдума приняла закон, который будет защищать участников спецоперации от дискредитации, в том числе добровольцев. Так, нарушителям грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, которое повлекло тяжкие последствия, предусмотрено уголовное наказание до 15 лет лишения свободы.
«Сегодня я выступал, мы не поддержали законопроект в части защиты от дискредитации добровольцев. Нам известны случаи, когда они живут в Донецке, снимают квартиры, питаются в ресторанах, захотели – съездили на линию фронта, вернулись обратно. С чего это вдруг их надо защищать? Они в удовольствие себе повоюют, в ресторане посидят, на море съездят отдохнуть. Это мы, конечно, поддержать не можем. Хочешь воевать – включайся в состав Вооруженных сил, подчиняйся общей дисциплине. Проблемы нет, у нас можно добровольцем записаться в Вооруженные силы», - объяснил Синельщиков.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый закон защитит от провокаций и лжи всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан.
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