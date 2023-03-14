В КПРФ не поддержали законопроект о защите добровольцев СВО

В КПРФ не поддержали законопроект по защите добровольцев СВО от дискредитации, заявил юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков в беседе с НСН. По его словам, добровольцев необходимо включать в состав Вооруженных сил и требовать от них соответствующей дисциплины.

Накануне Госдума приняла закон, который будет защищать участников спецоперации от дискредитации, в том числе добровольцев. Так, нарушителям грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. А за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, которое повлекло тяжкие последствия, предусмотрено уголовное наказание до 15 лет лишения свободы.