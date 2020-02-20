Адвокат опроверг прекращение дела Шамсутдинова по «мировой»
Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов в эфире НСН удивился заявлению защиты военнослужащего, согласно которому солдаты сами просили бить их по голове.
Военнослужащий Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами, объяснил, что бил потерпевших по голове, потому что они сами просили об этом. Так они якобы хотели освободиться от физподготовки. Четверо из шести пострадавших по делу заявили, что не имеют к нему претензий, поскольку тот выплатил им по 500 рублей компенсации, пишет Газета.ру. Шамсутдинов отказался идти на мировую.
Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в эфире НСН предположил, что просьба служащих, чтобы их били по голове, является выдумкой.
«Это такая фантазия защитника, я так думаю. Получается, в армии у нас служат мазохисты. Дело ни в коем случае не может быть прекращено в связи с примирением сторон, так как потерпевших несколько человек», - объяснил он.
Рамиль Шамстутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров 25 октября 2019 года во время смены караула. По результатам проверки в воинской части были выявлены факты неуставных отношений. Сам Шамстудинов заявлял на допросе, что застрелил обидчиков, которые угрожали над ним надругаться.
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