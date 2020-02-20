Адвокат опроверг прекращение дела Шамсутдинова по «мировой»

Военнослужащий Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами, объяснил, что бил потерпевших по голове, потому что они сами просили об этом. Так они якобы хотели освободиться от физподготовки. Четверо из шести пострадавших по делу заявили, что не имеют к нему претензий, поскольку тот выплатил им по 500 рублей компенсации, пишет Газета.ру. Шамсутдинов отказался идти на мировую.

Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в эфире НСН предположил, что просьба служащих, чтобы их били по голове, является выдумкой.