Адвокат Шамсутдинова опроверг экспертизу о его вменяемости

«На сегодняшний день с экспертизой никто не ознакомлен, экспертиза не поступала в следственный отдел. Поэтому говорить о том, что информацию пошла от человека, близкого к следствию, в данном случае не верно. Я думаю, что средства массовой информации кривят душой. Потому что разглашение в предварительном следствии недопустимо. И в данном случае, даже если кто-то из экспертов сообщил журналистам о результатах экспертизы, тем самым он совершил уголовно наказуемое преступление», – сказал юрист.

Он уточнил, что во вменяемости Рамиля Шамсутдинова сомнений нет, а перед экспертами поставлены другие вопросы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший своих сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, был признан вменяемым. При этом источник, сообщивший эти сведения журналистам, предпочел остаться анонимным.

25 октября 2019 года Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам. В качестве причины своего поступка он назвал дедовщину и издевательства со стороны сослуживцев.

Адвокат главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в эфире НСН предположил, что просьба служащих, чтобы их били по голове, является выдумкой. «Это такая фантазия защитника, я так думаю. Получается, в армии у нас служат мазохисты. Дело ни в коем случае не может быть прекращено в связи с примирением сторон, так как потерпевших несколько человек», - объяснил он.

