«Не с того начали»: Обучение водителей такси безопасной езде поможет снизить цену ОСАГО

Национальный совет такси пожаловался в администрацию президента на резкое подорожание полисов ОСАГО на автомобили перевозчиков и попросил принять меры, сообщают «Ведомости». Отмечается, что стоимость страховки для такси в ряде регионов доходит до 160 тысяч рублей. Доход перевозчиков до вычета налогов в небольших городах в 2021 году составлял 36 тысяч рублей в месяц, потому легальные перевозки «не имеют экономического смысла» говорится в письме. Макаров считает, что нужно повышать квалификацию водителей такси и тогда страховщики не будут задирать цены.

«Действия страховых компаний понятны – хотят увеличить свои доходы. При этом они видят много рисков для страхования таксомоторов – высокая аварийность, низкая квалификация водителей. Это, конечно, их сильно беспокоить. С другой стороны, не с того конца начали. Надо заниматься повышением профессионального уровня водителей такси, что снизит риски страховщиков. Тогда они не будут лепить с потолка», - сказал Макаров.