«Не с того начали»: Обучение водителей такси безопасной езде поможет снизить цену ОСАГО

Высокая аварийность и низкая квалификация водителей такси отражается на стоимости ОСАГО, сказал Александр Макаров.

Глава профсоюза столичного такси Александр Макаров в беседе с НСН заявил, что снизить стоимость ОСАГО для такси поможет повышение уровня квалификации водителей.

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Национальный совет такси пожаловался в администрацию президента на резкое подорожание полисов ОСАГО на автомобили перевозчиков и попросил принять меры, сообщают «Ведомости». Отмечается, что стоимость страховки для такси в ряде регионов доходит до 160 тысяч рублей. Доход перевозчиков до вычета налогов в небольших городах в 2021 году составлял 36 тысяч рублей в месяц, потому легальные перевозки «не имеют экономического смысла» говорится в письме. Макаров считает, что нужно повышать квалификацию водителей такси и тогда страховщики не будут задирать цены.

«Действия страховых компаний понятны – хотят увеличить свои доходы. При этом они видят много рисков для страхования таксомоторов – высокая аварийность, низкая квалификация водителей. Это, конечно, их сильно беспокоить. С другой стороны, не с того конца начали. Надо заниматься повышением профессионального уровня водителей такси, что снизит риски страховщиков. Тогда они не будут лепить с потолка», - сказал Макаров.

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Собеседник НСН отметил, что есть таксопарки, которые за свой счет содержат автопарк и нанимают более квалифицированных водителей.

«Это таксопарки, работающие не по кривой схеме, когда с водителями заключаются договора, а они открывают ИП и несут все расходы самостоятельно. Таким таксопаркам, конечно, тоже не нравится стоимость ОСАГО, тем более им нужно еще и КАСКО, но у них другая кадровая политика. Они набирают опытных водителей, либо проводят курсы повышения квалификации», - резюмировал Макаров.

Ранее бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в беседе с НСН удивился желанию ведомства отслеживать пассажиров такси.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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