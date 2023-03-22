«Иначе денег не будет»: Таксисты работают круглосуточно даже в свой праздник

«Тем, кто за рулем, хочется пожелать ровных дорог, спокойных и адекватных пассажиров и нормальных заработков. Пока еще есть те, кто может передать знания и поделиться опытом, они и празднуют. Но профессионалов в сфере все меньше и меньше, это не может не беспокоить. Если говорить про нормальный рабочий день, таксист останется в долгах, если переработка, что-то можно заработать, поэтому люди и остаются. Как работали круглосуточно, так и работают, нормы никем не соблюдаются и не контролируются», - сказал Грэк.

По его словам, «случайные» таксисты не отмечают сегодняшний праздник, а профессионалы собираются в парках.

«Профессионалы где-то собираются в формате шашлыки в парках, празднуют, как могут те, кто остались. А те люди, которые сейчас случайно работают, благодаря агрегаторам, они, конечно, не останавливаются, работают и также засыпают за рулем, им не до праздников», - заключил собеседник НСН.

В начале марта Минтранс подготовил проект постановления об ограничении времени работы таксистов. Предполагается, что после того, как водитель отработает 12 часов, он не сможет получить новый заказ от агрегатора.

Председатель Ассоциации таксистов Подмосковья Андрей Титов в интервью НСН высказал мнение, что эта инициатива Минтранса позволит водителям больше зарабатывать.

