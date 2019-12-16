Дороги и инновационные идеи Сколково — автомобильные беды России
Координатор движения «Синие ведёрки» в эфире НСН заявил о том, что интеллектуальные транспортные системы очень дороги и пока не нужны стране.
В Сколково в 2020 году планируется внедрить инновационную технологию V2X, при которой автомобили смогут обмениваться данными между собой и элементами дорожной инфраструктуры – светофорами, парковками, видеокамерами и так далее. Предполагается, что позже система будет реализована в регионах России.
С помощью специального бортового оборудования автомобили смогут передавать данные о приближении пешеходов к дороге, наличии парковочных мест, машин в «мертвых» зонах на расстоянии. Сервис будет реализован в рамках телематической платформы «Автодата».
Координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что технологии просто не с чем будет общаться на российских дорогах.
«В нашей стране с учетом крайне недостаточности самой инфраструктуры и ее качества, то есть при отсутствии освещения на дорогах, разметки, вообще дорог, возникает вопрос - с чем эти автомобили вообще общаться будут?» - сказал он.
По мнению собеседника НСН, в рамках одного лишь Сколково «такой полигон смогут сделать, но нужно обращать внимание и на стоимость» проекта. Также он отметил, что для эксплуатации системы необходимо «минимум 4G связь», которая «далеко не везде в стране есть». Кроме того, Петр Шкуматов отметил старый автомобильный российский фонд.
«На самом деле, в стране проблема не в отсутствии этих технологий, а в отсутствии дорог и современных автомобилей. Средний возраст авто в России зашкалил за 13 лет, это говорит о том, что мы ездим на старых автомобилях. Здесь нужно правильно расставлять приоритеты. Интеллектуальные транспортные системы — это дорогое удовольствие», - заключил координатор «Синих ведёрок».
Ранее НСН сообщала, что Минкомсвязи и МВД разрабатывают новый сервис для оформления электронного договора купли-продажи автомобилей. Физические лица смогут оформить сделку на портале госуслуг уже в 2020 году. Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН заявил о возможных подвохах в инициативе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Порошенко заподозрили в причастности к убийству Шеремета
- Путин продлил заморозку накопительной пенсии на год
- Путин отменил «банковский роуминг» в России
- В закон о децентрализации Украины не включили особый статус Донбасса
- Адвокат заявил о попытках суицида историка-потрошителя Соколова