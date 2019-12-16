Дороги и инновационные идеи Сколково — автомобильные беды России

В Сколково в 2020 году планируется внедрить инновационную технологию V2X, при которой автомобили смогут обмениваться данными между собой и элементами дорожной инфраструктуры – светофорами, парковками, видеокамерами и так далее. Предполагается, что позже система будет реализована в регионах России.

С помощью специального бортового оборудования автомобили смогут передавать данные о приближении пешеходов к дороге, наличии парковочных мест, машин в «мертвых» зонах на расстоянии. Сервис будет реализован в рамках телематической платформы «Автодата».

Координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что технологии просто не с чем будет общаться на российских дорогах.

«В нашей стране с учетом крайне недостаточности самой инфраструктуры и ее качества, то есть при отсутствии освещения на дорогах, разметки, вообще дорог, возникает вопрос - с чем эти автомобили вообще общаться будут?» - сказал он.

По мнению собеседника НСН, в рамках одного лишь Сколково «такой полигон смогут сделать, но нужно обращать внимание и на стоимость» проекта. Также он отметил, что для эксплуатации системы необходимо «минимум 4G связь», которая «далеко не везде в стране есть». Кроме того, Петр Шкуматов отметил старый автомобильный российский фонд.