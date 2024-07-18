КС РФ допустил эвтаназию бездомных животных при угрозе человеку
Эвтаназия бездомных животных должна применяться в исключительных случаях, только при угрозе жизни человека, сообщил Конституционный суд (КС) России.
В КС уточнили, что такая мера может применяться только в случае опасности для человека и не может оправдываться загруженностью приютов в регионах или оптимизацией расходования бюджетных средств субъектов РФ.
Речь идет о нападении конкретного животного без владельца на человека, проявления немотивированной агрессии, либо если животное является возбудителем болезни.
В четверг 18 июля КС провозгласил постановление по делу о проверке конституционности положений нескольких частей федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Дело рассматривалось по запросу Верховного суда Бурятии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru