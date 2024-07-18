КС РФ допустил эвтаназию бездомных животных при угрозе человеку

В КС уточнили, что такая мера может применяться только в случае опасности для человека и не может оправдываться загруженностью приютов в регионах или оптимизацией расходования бюджетных средств субъектов РФ.

Речь идет о нападении конкретного животного без владельца на человека, проявления немотивированной агрессии, либо если животное является возбудителем болезни.

В четверг 18 июля КС провозгласил постановление по делу о проверке конституционности положений нескольких частей федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Дело рассматривалось по запросу Верховного суда Бурятии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

