Не романтика: В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за сталкинг

За преследование (сталкинг) должна быть предусмотрена уголовная ответственность, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член фракции «Новые люди» Ксения Горячева.

В Госдуму внесут проект закона с поправками в КоАП о штрафах за систематическое преследование, выражающееся в попытках физического преследования и навязчивых сообщениях при явном несогласии человека, сообщает РИА Новости. Авторы законопроекта – депутаты от ЛДПР предлагают за такое поведение назначать штрафы от двух до трех тысяч рублей, а при повторных действиях наказывать вплоть до административного ареста на 15 суток. Горячева отметила, что жертва преследования должна иметь возможность наказать сталкера.