Не романтика: В Госдуме призвали ввести уголовную ответственность за сталкинг
У жертвы преследования должна быть возможность наказать сталкера на законодательном уровне, заявила НСН член партии «Новые люди» Ксения Горячева.
За преследование (сталкинг) должна быть предусмотрена уголовная ответственность, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член фракции «Новые люди» Ксения Горячева.
В Госдуму внесут проект закона с поправками в КоАП о штрафах за систематическое преследование, выражающееся в попытках физического преследования и навязчивых сообщениях при явном несогласии человека, сообщает РИА Новости. Авторы законопроекта – депутаты от ЛДПР предлагают за такое поведение назначать штрафы от двух до трех тысяч рублей, а при повторных действиях наказывать вплоть до административного ареста на 15 суток. Горячева отметила, что жертва преследования должна иметь возможность наказать сталкера.
«По поводу криминализации сталкинга, мы вводили новые статьи в Кодекс об административных правонарушениях и впоследствии в Уголовный, объясняли, что такое навязчивое преследование. Тут моя позиция однозначная. Все начинается с безобидных СМСок, приходов на работу и «дежурств» у подъезда. Возможно, кому-то это покажется романтичным, но когда это происходит постоянно после многократных «нет» и перерастает уже дальше в угрозы, то это требует внимания правоохранительных органов. У человека должна быть возможность на это повлиять», - заявила депутат.
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала НСН, что законопроект о штрафах за преследование нуждается в серьезной доработке, и отметила, что далеко не у каждого преследования есть негативные цели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru