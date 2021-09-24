«Не раньше вторника!» Синоптик предупредил о задержке «бабьего лета»
Сухая и теплая погода придет в московский регион не раньше вторника, рассказал НСН синоптик.
В выходные под влиянием циклона могут быть дожди, однако со вторника, 28 сентября, жителей Москвы и области ждет постепенное потепление, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Только во вторник, раньше ни о каком бабьем лете мечтать даже не нужно. Потому что сейчас проходит один циклон, он идет западнее Москвы, затрагивает Смоленск, Брянск сегодня, а в воскресенье он пойдет практически над Москвой, у нас очень низкое давление. В понедельник мы будем уже в его головной части, и поэтому дожди прекратятся. Вторая половина субботы, воскресенье и понедельник в дождях, чуть позже воскресенья уже ослабление. Температура будет порядка 10-11 градусов», - пояснил метеоролог.
По словам главы прогностического центра, полноценного бабьего лета ждать не придется, однако первые дни октября порадуют жителей региона сухой погодой.
«Со вторника, когда пойдет очень хороший рост давления и на североевропейской территории начнет формироваться очередной антициклон, погода будет налаживаться. Со вторника уже преобладание сухой погоды, никакого намека на дождь, и температура около +10 градусов в дневные часы. Ночью и утром при прояснениях могут быть хорошие туманы. Сухая погода, не очень солнечная - облачно с прояснениями - сохранится практически всю первую пятидневку октября. Температура будет приблизительно та же самая: 10 и, может быть, чуть выше градусов тепла. Во всяком случае, после мокрой прошедшей недели это будет некое вознаграждение», - добавил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН также отметил, что дожди начнут постепенно покидать столичный регион, а в начале следующей недели москвичей порадует солнце.
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