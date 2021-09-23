Без «бабьего лета», но и без заморозков. Москвичам дали прогноз на конец сентября

Синоптики поделились с жителями столичного региона хорошей новостью: пик похолодания в Москве пройден. Специалисты отмечают, что самыми низкими температуры были в понедельник, 20 сентября, когда дневной максимум в столице не превышал +7 градусов. К выходным, по прогнозам специалистов, показания термометров постепенно вернутся в климатическую норму.

Также в Москве снизится и интенсивность осадков – дожди будут кратковременными и локальными. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Все расчеты, которые сейчас проводятся, говорят о том, что ждать значительного потепления не приходится. Однако температура будет повышаться. Конечно, это будет уже не максимум 5-7 градусов, как в понедельник и во вторник. Температура повысится до +10… +12 градусов, это в высшей степени приятно. При этом, до конца недели погода облачная, но дождей будет немного. Они будут кратковременными и неповсеместными. При температуре +10… +12 погода, конечно же, улучшится, и температурный фон станет близок к многолетним значениям, тогда как в начале недели он был на 4 –5 градусов ниже нормы. Мы с вами находились как будто бы в октябре. Вот в этом смысле некоторое улучшение погоды, конечно, будет: температура повысится, интенсивных осадков не прогнозируется. Но всё же погода будет облачной. И только в понедельник воздух станет более прозрачный, небо поголубеет, можно будет увидеть солнечные лучи», - заявил «Радиоточке НСН» специалист.