Дожди и усталость. Россияне массово пошли в кино, заменив «Дюной» шашлыки

Дождливая погода и выход в прокат блокбастера Дени Вильнева «Дюна» привели к тому, что россияне стали больше ходить в кинотеатры, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Ранее сообщалось, что траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии. 18 сентября траты россиян в кинотеатрах выросли в два раза по сравнению со средним субботним показателем за последние полгода.