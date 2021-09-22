Дожди и усталость. Россияне массово пошли в кино, заменив «Дюной» шашлыки
В кинозалах нашли «особый вирус» - в ассоциации кинотеатров рассказали НСН, что антиковидные ограничения бьют по «большим» фильмам,
Дождливая погода и выход в прокат блокбастера Дени Вильнева «Дюна» привели к тому, что россияне стали больше ходить в кинотеатры, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
Ранее сообщалось, что траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии. 18 сентября траты россиян в кинотеатрах выросли в два раза по сравнению со средним субботним показателем за последние полгода.
«Кино - это способ уйти в другой мир, отвлечься, а у нас осень настала, дожди пошли, солнышко редко появляется и, конечно, люди хотят отдохнуть. Да и вообще усталость людей за последние полтора года становится очень сильной, и они пытаются найти отдушину. Летом все гуляли, были рыбалка, дача, шашлык, а сегодня погода не позволяет гулять, и люди пошли в кино. Сейчас выходит на экраны «фильм для кинотеатров». «Дюна» – это кино, которое надо смотреть «в ширину», вот россияне и пошли. На мой взгляд, это предсказуемо. Чем больше в кинотеатрах будет фильмов, которые надо смотреть либо на большом экране, либо вместе, тем будет больше желающих посмотреть их именно в кинотеатрах. Это два важных момента», - сказал Березин.
При этом он отметил, что антиковидные ограничения не так заметны обычным зрителям, но они бьют по показам «больших» фильмов.
«У нас в стране всего 17 регионов из 85, где нет ограничений для кинотеатров. В 67 регионах есть те или иные ограничения, которые, может быть, не так заметны зрителям. Это касается заполняемости залов и необходимости согласовывать количество зрителей. И вот как раз сейчас, на «Дюне» многие кинотеатры столкнулись, особенно в выходные, с тем, что ограничения мешают продать столько билетов, сколько есть желающих. На таких «больших» фильмах в пиковые дни и пиковое время ограничения очень сильно сказываются», - пояснил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров.
Березин посетовал, что власти не советуются с кинопрокатчиками по ограничениям, да и вообще, судя по всему, в кино какой-то «особый» вирус.
«С нами это вообще не обсуждают, а предъявляют как факт. Бизнес скушает все, что ему скажут – так считают. С нами и в другие годы никто не согласовывал предполагаемые ограничения. У нас же, видимо, не такой вирус, как в магазинах или на транспорте. В кинотеатрах другой, «особый вирус», поэтому против них все время пытаются ввести какие-то ограничения. Другого объяснения нет», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что фильм «Дюна» установил рекорд по сборам в прокате России, собрав в премьерный уикенд 499,733 миллионов рублей. Это стало постковидным рекордом и лучшим результатом среди двух десятков стран мира, где релиз уже состоялся.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал «Дюну» эпосом равным «Властелину колец», только в жанре научной фантастики.
Со своей стороны, кинокритик Давид Шнейдеров признавался НСН, что с нетерпением ждет новую экранизацию «Дюны». При этом он отмечал, что первая «версия» фильма была блистательной и ее не так просто будет превзойти.
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