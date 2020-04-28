Не раньше июня: Россияне – о сроках снятия ограничительных мер из-за COVID-19

Аналитики выяснили, что больше половины россиян, а именно 62%, не ожидают снятия ограничительных мер, которые были введены из-за распространения COVID-19, не раньше июня. Об этом говорят данные, предоставленные сервисом «Работа.ру». Из них 30% считают, что самоизоляция продлится до июля. А 24% респондентов высказали мнение о том, что ограничения отменят в мае, пишет RT.

Добавим, участниками опроса стали 4 тысячи человек из всех регионов России.

В Подмосковье режим самоизоляции сохранится на майские праздники

Ранее НСН писала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала предложение о продлении ограничительным мер в связи с коронавирусом до 12 мая. По её словам, о том же говорят учёные.

В эфире телеканала «Россия-24» она подчеркнула, что сейчас россияне находятся в режиме социального разобщения уже два инкубационных периода – около 28-30 дней. Однако для того, чтобы закрепить положительный результат, необходим еще один, третий, инкубационный отрезок времени, подчеркивает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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