Не прячьте ваши камеры! Президент требует порядка на дорогах
На заседании Госсовета Владимир Путин говорил о целях установки камер фиксации нарушений ПДД. Между тем, это бизнес с миллиардными оборотами.
Системных сдвигов в дорожном строительстве, плана по освещению дорог вне агломераций, наведения порядка в ценообразовании при строительстве дорог и при установке камер фотовидеофиксации потребовал Владимир Путин на заседании Госсовета.
Глава государства отметил, что в России по-прежнему мало дорог высокого качества, хотя, впрочем, в этом вопросе есть подвижки: за последние четыре года общая протяженность дорог высшей категории, увеличилась почти на 2,5 тысячи километров. Но если в сегменте федеральных трасс полностью соответствует нормативам 83%, то доля региональных дорог такого качества не дотягивает и до половины, - указал Путин. Отдельно глава государства затронул вопрос установки камер фиксации нарушений правил дорожного движения.
«Цель их установки, уважаемые коллеги, – хочу, чтобы и здесь, в этом зале, я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали, – цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок».
Как же хочется верить, что эти слова первого лица государства воплотятся в жизнь! Сколько раз эксперты, политики и общественные деятели, к которым НСН обращалась за комментариями по этому вопросу, говорили, что система фотовидеофиксации на дорогах превратилась в инструмент пополнения региональных бюджетов и обогащения частных компаний. Причем, Госавтоинспекция регулярно выдвигает идеи, направленные на то, как собрать побольше штрафов. К примеру, на слушаниях в Госдуме ранее в этом году представитель руководства ГИБДД предлагал увеличить штраф за превышение скоростного режима на величину от 20 до 40 км/ч с 500 рублей сразу до трех тысяч! А еще - исключить возможность уплаты половины штрафа для лиц, неоднократно превышающих скорость.
«Это сугубо фискальная мера, направленная на то, чтобы выкачать из водителей как можно большее количество денег», - заявлял в эфире НСН глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
Такая инициатива и ей подобные «направлены не на безопасность, а на увеличение длины яхт владельцев организаций с камерами фиксации нарушений», - вторил ему координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Признавал это и вице-премьер Максим Акимов, заявивший как-то, что «сейчас камера – это средство коммерциализации. А камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят».
Эти слова говорят лишь о том, что г-ну вице-премьеру не вполне очевиден бизнес-план. Объяснить его довольно легко на примере Московской области: частная компания установила более 1200 стационарных и передвижных комплексов фиксации. По условиям соглашения, заключенного на 12 лет, с каждого оплаченного штрафа компания получит 233 рубля комиссии. Средняя сумма штрафа – 328 рублей, из которых региону, как подсказывает арифметика, достается всего 95 рублей. За год компания-партнер Московской области с камер фиксации получает, по оценке «Комсомольской правды», 5,8 миллиарда рублей. Вы по-прежнему думаете, что они не там ставят камеры?
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