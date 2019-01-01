Не прячьте ваши камеры! Президент требует порядка на дорогах

Как же хочется верить, что эти слова первого лица государства воплотятся в жизнь! Сколько раз эксперты, политики и общественные деятели, к которым НСН обращалась за комментариями по этому вопросу, говорили, что система фотовидеофиксации на дорогах превратилась в инструмент пополнения региональных бюджетов и обогащения частных компаний. Причем, Госавтоинспекция регулярно выдвигает идеи, направленные на то, как собрать побольше штрафов. К примеру, на слушаниях в Госдуме ранее в этом году представитель руководства ГИБДД предлагал увеличить штраф за превышение скоростного режима на величину от 20 до 40 км/ч с 500 рублей сразу до трех тысяч! А еще - исключить возможность уплаты половины штрафа для лиц, неоднократно превышающих скорость.

«Это сугубо фискальная мера, направленная на то, чтобы выкачать из водителей как можно большее количество денег», - заявлял в эфире НСН глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Такая инициатива и ей подобные «направлены не на безопасность, а на увеличение длины яхт владельцев организаций с камерами фиксации нарушений», - вторил ему координатор движения автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Признавал это и вице-премьер Максим Акимов, заявивший как-то, что «сейчас камера – это средство коммерциализации. А камеры не должны зарабатывать, иначе они не там стоят».

Эти слова говорят лишь о том, что г-ну вице-премьеру не вполне очевиден бизнес-план. Объяснить его довольно легко на примере Московской области: частная компания установила более 1200 стационарных и передвижных комплексов фиксации. По условиям соглашения, заключенного на 12 лет, с каждого оплаченного штрафа компания получит 233 рубля комиссии. Средняя сумма штрафа – 328 рублей, из которых региону, как подсказывает арифметика, достается всего 95 рублей. За год компания-партнер Московской области с камер фиксации получает, по оценке «Комсомольской правды», 5,8 миллиарда рублей. Вы по-прежнему думаете, что они не там ставят камеры?

