Автоэксперт: Нужно запретить частникам ставить камеры на дорогах
Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» объяснил в эфире НСН, почему не работает запрет на скрытые камеры на дорогах.
Не прятать камеры видеофиксации на опасных участках дорог потребовал от дорожных служб президент Владимир Путин. По его словам, скрытые камеры рассчитаны на то, чтобы подводить водителей под штрафы, а не сохранять жизни людей.
Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин указал в эфире НСН, что запрет на скрытые камеры есть, но не работает.
«Запрещено устанавливать камеры без указания на то, что они установлены. Закон просто надо соблюдать. Кроме того нужно эти камеры с умом устанавливать. Очень часто камеры устанавливают не в аварийно-опасных места, а наоборот, там, где обгон разрешен. Естественное желание обгоняющего в этой ситуации – как можно скорее обогнать и уйти с полосы встречного движения. Разумеется, он может превысить скорость, и ничего в этом страшного нет. Но как раз здесь устанавливают камеры и ловят такого «нарушителя». А в местах, где обгон запрещен, камер можно часто и не увидеть. То есть смысл тут не в том, чтобы предупредить опасное нарушение, а чтобы его спровоцировать, взыскать штраф с водителя», - пояснил он.
Общественник объяснил, почему у дорожных служб доминирует цель взыскать штраф.
«Потому что эти камеры устанавливают частные структуры. А в бюджет поступает совсем немного денег, основная часть идет на погашение долгов перед коммерческими структурами, которые устанавливают камеры. Это главная проблема. Частниками нечего делать в сфере безопасности дорожного движения», - сказал он.
Ранее Виктор Похмелкин объяснил в эфире НСН, почему не нужно расширять полномочия автоинспекции.
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