«Не про стиль»: ГОСТ школьной формы коснется только производителей
ГОСТ на школьную форму не будет задавать стиль, он задаст качество ткани, заявил НСН Руслан Ткаченко.
Новый ГОСТ на школьную форму предназначен для производителей и нацелен прежде всего на качество ткани, он позволит родителям предъявлять претензию продавцу за несоответствие качеству. Об этом НСН заявил председатель Московского городского родительского комитета Руслан Ткаченко.
Уже через месяц в России могут утвердить ГОСТ на школьную форму, который предъявит к ней новые требования, рассказал «Известиям» руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Одежда должна пропускать воздух, впитывать влагу и быть годной к ношению в течение минимум восьми часов.
«ГОСТ не для родителей, а для производителей. Если родитель пошел в магазин и купил форму, которая понравилась ему и ребенку, а потом оказалось, что она не «дышит», то он может предъявить магазину претензию по качеству. В магазине все уже должно быть по ГОСТу. Покупатель приходит, смотрит на бирки, видит ГОСТ и знает, что ткань «дышит»», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, ГОСТ устанавливается на качество ткани и не подразумевает внешний вид школьной формы.
«Есть условная единица, и внутри нее вы либо делаете безопасно, либо красиво, либо комфортно. Если вы делаете безопасно и комфортно, то, скорее всего, будет страдать стиль. Для красоты нужны другие ткани. ГОСТ не задает стиль, он задает качество ткани. Если вы хотите, чтобы ткань была и воздухо- и водопроницаемая, и еще и красивая, то она будет банально дороже. Не совсем правильно говорить про стиль в контексте этого ГОСТа. Он будет описывать качество ткани. Потом, может быть, будет какой-то закон, который запрещает продавать форму не по ГОСТу», - поделился Ткаченко.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН заявила, что в России необходимо налаживать собственные производства школьной формы и устанавливать ГОСТ на качество, так как в стране нет организаций, которые бы занимались проверкой качества детской одежды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru