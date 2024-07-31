«Будем жиреть!»: Мясников назвал три причины эпидемии лишнего веса в России
Александр Мясников в эфире НСН призвал государство заняться перестройкой пищевой промышленности.
Государство сегодня не готово перестраивать пищевую промышленность, поэтому в России за 20 лет число людей с ожирением выросло с 15 до 63%, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Доля россиян с избыточным весом за последние пять лет выросла, об этом свидетельствуют результаты исследования Росстата. Как следует из данных выборочного наблюдения рациона питания населения, в 2023 году от лишнего веса страдали 62,6% жителей страны в возрасте старше 19 лет, тогда как в 2018-м — 61,7%. Доля россиян с нормальным весом за указанную пятилетку снизилась с 36,3% до 35,7%. Мясников назвал три причины такого положения вещей.
«К сожалению, цифры правильные, это мировая тенденция. Мы держались довольно долго. В Америке еще 20 лет назад было 40% избыточного веса, включая детей. В России тогда было всего 15%. Самое страшное, что толстеет молодежь. Если ребенок толстый в детстве, толстый навсегда. К сожалению, ожирение – это эпидемия сегодня. Как правило, диабет и онкология – это последствия именно ожирения. Поэтому это глобальная проблема здравоохранения», - отметил он.
По его словам, основная причина кроется в пищевой промышленности, за которой сегодня не следит государство.
«Влияет на это в первую очередь пищевые привычки и пищевая промышленность. У нас не очень большой выбор, мы едим то, что быстро, вкусно и удобно. Наша пищевая промышленность – это избыток калорий, избыток скрытого сахара и соли, я уже молчу про всякие добавки. Сделать с этим что-то нельзя, потому что любые улучшения качества ведут к удорожанию. Мы же боремся с курением, с употреблением алкоголя. Пока мы не начнем перестраивать пищевую промышленность, ничего не будет. В некоторых странах запретили продавать газировку, пиццу и гамбургеры вокруг школ», - рассказал он.
Второй фактор – отсутствие физической активности и должной работы с молодежью, заметил Мясников.
«Вторая причина – физическая неактивность, гаджеты. По данным ВОЗ, из пяти человек хоть что-то для себя делают в этом плане только четыре человека. Они говорят, что физическая неактивность унесет в следующие десять лет пятьдесят миллионов человек. И третья причина – недостаточное воспитание и просветительская работа в этой области. В СССР было нельзя не ходить в спортивный кружок, все занимались спортом, а сегодня все онлайн. Поэтому мы будем жиреть и дальше. Надо работать в основном с молодежью, это должно быть приоритетом государства, это не личное дело каждого», - подытожил собеседник НСН.
Почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения. Об этом ранее сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Байкале снимут экранизацию «Сказки о царе Салтане»
- В России украинскую актрису Курилец приговорили к пяти годам тюрьмы заочно
- Число погибших после прорыва дамбы в Карелии выросло до четырех
- В МИД России решительно осудили убийство главы политбюро ХАМАС
- Алаудинов: Украине придется пойти на переговоры с Россией
- Суд в Москве оштрафовал Google на 5 млн рублей
- Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до октября
- Президент Ирана заявил, что заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании
- СМИ: На главу Суверенного совета Судана совершили покушение
- Москвич выиграл в лотерею почти 170 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru