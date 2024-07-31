«Будем жиреть!»: Мясников назвал три причины эпидемии лишнего веса в России

«К сожалению, цифры правильные, это мировая тенденция. Мы держались довольно долго. В Америке еще 20 лет назад было 40% избыточного веса, включая детей. В России тогда было всего 15%. Самое страшное, что толстеет молодежь. Если ребенок толстый в детстве, толстый навсегда. К сожалению, ожирение – это эпидемия сегодня. Как правило, диабет и онкология – это последствия именно ожирения. Поэтому это глобальная проблема здравоохранения», - отметил он.

По его словам, основная причина кроется в пищевой промышленности, за которой сегодня не следит государство.

«Влияет на это в первую очередь пищевые привычки и пищевая промышленность. У нас не очень большой выбор, мы едим то, что быстро, вкусно и удобно. Наша пищевая промышленность – это избыток калорий, избыток скрытого сахара и соли, я уже молчу про всякие добавки. Сделать с этим что-то нельзя, потому что любые улучшения качества ведут к удорожанию. Мы же боремся с курением, с употреблением алкоголя. Пока мы не начнем перестраивать пищевую промышленность, ничего не будет. В некоторых странах запретили продавать газировку, пиццу и гамбургеры вокруг школ», - рассказал он.

Второй фактор – отсутствие физической активности и должной работы с молодежью, заметил Мясников.

«Вторая причина – физическая неактивность, гаджеты. По данным ВОЗ, из пяти человек хоть что-то для себя делают в этом плане только четыре человека. Они говорят, что физическая неактивность унесет в следующие десять лет пятьдесят миллионов человек. И третья причина – недостаточное воспитание и просветительская работа в этой области. В СССР было нельзя не ходить в спортивный кружок, все занимались спортом, а сегодня все онлайн. Поэтому мы будем жиреть и дальше. Надо работать в основном с молодежью, это должно быть приоритетом государства, это не личное дело каждого», - подытожил собеседник НСН.

Почти треть населения России на данный момент страдает от ожирения. Об этом ранее сообщила директор НМИЦ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева, передает «Радиоточка НСН».

