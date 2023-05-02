В СПЧ усомнились, что чиновникам запретят иметь жилье за границей

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который запрещает чиновникам иметь имущество в недружественных странах. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Кабанов сомневается, что документ будет принят.

«У многих чиновников есть недвижимость, особенно у тех, кто работал за рубежом, был бизнесменом. Есть недвижимость у их родственников. У родственников правоохранителей есть такое имущество – это не секрет. Руководитель одного федерального ведомства в самом начале СВО бегал по кабинету и нервно кричал, как же теперь жить, потому что что потерял недвижимость на Лазурном берегу. Огромное количество недвижимости арестовано, но у большинства региональных чиновников нет, потому что под санкциями в основном находятся главы регионов», - сказал Кабанов.