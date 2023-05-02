В СПЧ усомнились, что чиновникам запретят иметь жилье за границей

Огромное количество представителей элиты имеют в недружественных странах недвижимость и мечтают в нее вернуться, сказал НСН Кирилл Кабанов.

Глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил в беседе с НСН, что законопроект о запрете чиновникам иметь недвижимость в недружественных странах принят не будет.

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Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который запрещает чиновникам иметь имущество в недружественных странах. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента. Кабанов сомневается, что документ будет принят.

«У многих чиновников есть недвижимость, особенно у тех, кто работал за рубежом, был бизнесменом. Есть недвижимость у их родственников. У родственников правоохранителей есть такое имущество – это не секрет. Руководитель одного федерального ведомства в самом начале СВО бегал по кабинету и нервно кричал, как же теперь жить, потому что что потерял недвижимость на Лазурном берегу. Огромное количество недвижимости арестовано, но у большинства региональных чиновников нет, потому что под санкциями в основном находятся главы регионов», - сказал Кабанов.

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Собеседник НСН отметил, что законопроект ЛДПР правильный, но нереализуем.

«Законопроект правильный по логике, ведь говорят про это с 2014 года, но нереализуем. Огромное количество представителей элиты, в том числе во власти, имеют там недвижимость, мечтают в нее вернуться. Никакого запрета принято не будет. А если примут, то недвижимость все равно останется у них. Начнут оправдываться, что находятся под санкциями и не могут выехать за границу для решения вопроса», - резюмировал Кабанов.

Ранее Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предложил жестко наказывать чиновников за коррупцию. Сроки, по его словам, должны быть максимальными, как за измену Родине.

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