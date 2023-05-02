ЛДПР предложила запретить чиновникам владеть имуществом в недружественных странах

Согласно документу, который доступен в базе данных парламента, речь идёт также о запрете на открытие счетов и вкладов, хранение наличных денег и ценностей в иностранных банках, «расположенных за пределами территории РФ», на пользование иностранными финансовыми инструментами.

В пояснительной записке говорится, что запрет предлагается ввести в отношении лиц, замещающих или занимающих госдолжности РФ, в связи с «агрессией коллективного Запада и по отношению к России».

«В сегодняшних реалиях введение такого запрета стало актуально как никогда.», - указано в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Владимира Путина об ответных мерах на действия недружественных стран необходим для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом, сообщает RT.