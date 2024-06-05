«Не предмет для споров»: Милонов об оплате больничного отцам во время декрета жены

Предоставление отцам больничного во время болезни жены, чтобы ухаживать за ребенком – это обязательство государства, обсуждений здесь быть не должно, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Госдуму ранее внесли законопроект о больничном для отца, в случае болезни мамы, ухаживающей за ребенком. Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР и член Комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева. Сейчас женщинам дают отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. Но если мать вдруг заболевает и не может ухаживать за малышом, отцу больничный не оплачивается. Милонов уверен, что новый законопроект - правильная инициатива.

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«Сейчас и отец может брать больничный по уходу за ребёнком. Если мама заболела, взяла больничный, то за ребенком, соответственно, должен ухаживать отец. Он тоже может взять больничный. Это правильное решение. Если сейчас это по закону не получается, то это нужно исправить», - отметил депутат.

Милонов подчеркнул, что такой законопроект не вопрос для обсуждений, а необходимость.

«Я понимаю, что расходы незначительно увеличатся, но это те расходы, которые проистекают из наших обязательств. Если мама не может ухаживать за малышом, предположим, в больницу попала, значит, папа должен брать больничный, чтобы обеспечить уход ребенку. Это не вопрос дискуссии, это вопрос обязательств, потому что мы обязаны предоставлять возможность родителю ухаживать за больным ребенком», - поделился он.

Ранее Милонов также заявил НСН, что при разводе родителей суд по умолчанию должен выносить решение в пользу совместного воспитания ребенка.

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ФОТО: НСН
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