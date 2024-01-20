Эксперт Санина рассказала о правилах выплаты больничного в 2024 году

Эксперт пояснила, что для расчета выплат по временной нетрудоспособности используют доход за два предыдущих года. Если средняя зарплата сотрудника в этот период ниже установленного уровня, работодатель обязан выплатить пособие согласно МРОТ в текущем году — 641,4 рубля в день для 30-дневного месяца, 620,7 рубля — для 31-дневного. Максимальная выплата составит 4039,7 рубля в день.

Кроме того, Санина напомнила об отсутствии минимального срока больничного. Листок нетрудоспособности при амбулаторном лечении могут выписать не более чем на 15 календарных дней, при стационарном — на все время пребывания в больнице. При необходимости продолжительного лечения врачебная комиссия может освободить сотрудника от работы на срок до года с прохождением врачебного контроля каждые 15 дней. Если за это время не удалось справиться с заболеванием, работнику оформляется инвалидность.

Также эксперт объяснила, что гражданину могут отказать в выдаче листка нетрудоспособности при симуляции болезни, во время отпуска по беременности и уходу за ребенком до 3 лет.

