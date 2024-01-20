Эксперт Санина рассказала о правилах выплаты больничного в 2024 году
Ряд изменений, касающихся выплат больничных, вступили в силу с 2024 года. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT.
Как отметила эксперт, минимальная и максимальная суммы таких выплат увеличились.
«С 1 января размер МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц, поэтому минимальная сумма пособия ... будет равна ему. Максимальная же сумма пособия увеличилась с 83 204 рублей до 122 875 рублей в месяц», — подчеркнула Санина.
Эксперт пояснила, что для расчета выплат по временной нетрудоспособности используют доход за два предыдущих года. Если средняя зарплата сотрудника в этот период ниже установленного уровня, работодатель обязан выплатить пособие согласно МРОТ в текущем году — 641,4 рубля в день для 30-дневного месяца, 620,7 рубля — для 31-дневного. Максимальная выплата составит 4039,7 рубля в день.
Кроме того, Санина напомнила об отсутствии минимального срока больничного. Листок нетрудоспособности при амбулаторном лечении могут выписать не более чем на 15 календарных дней, при стационарном — на все время пребывания в больнице. При необходимости продолжительного лечения врачебная комиссия может освободить сотрудника от работы на срок до года с прохождением врачебного контроля каждые 15 дней. Если за это время не удалось справиться с заболеванием, работнику оформляется инвалидность.
Также эксперт объяснила, что гражданину могут отказать в выдаче листка нетрудоспособности при симуляции болезни, во время отпуска по беременности и уходу за ребенком до 3 лет.
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